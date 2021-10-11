رسميا: معاذ ينضم لصفوف بلدية المحلة





أستطاع بلدية المحلة التعاقد مع محمود معاذ صانع ألعاب فريق سموحه السكندرى في صفقة انتقال حر.



وكان اللاعب قد حضر الي مقر النادي وعقد إجتماع مع الجهاز الفني وقام بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق.



وكان معاذ قد لعب لصفوف دمنهور وسموحه قبل انتقاله لبلدية المحلة لمدة موسمين .





وكان بلدية المحلة قد تعاقد مع مجموعة من اللاعبين لسد احتياجات الفريق وهم .



أحمد حسين حارس مرمى الترسانة

أحمد ناصف مدافع فاركو

محمود الصفتي مدافع الجونة علي سبيل الاعارة

حسن بشندي مدافع السكة الحديد

أحمد أمين مدافع الزرقا

إسلام عبدالغني مدافع زد

أسامه رمضان الليبي مدافع أيمن النصر

مؤمن ابراهيم لاعب وسط مدافع طلائع الجيش

ريمون جميل لاعب وسط النصر

محمد محمود تريكه صانع ألعاب الترسانه

محمود عبد الله صانع ألعاب فاركو

رضا عبد العال صانع ألعاب وادي دجلة علي سبيل الاعارة

عبدالله سرور مهاجم سبورتنج

محمود ناصف. مدافع سيراميك علي سبيل الاعاره



بالإضافة إلى عودة لاعبي خط الوسط المدافع كريم بدير والسيد أبو أمنه من الاعاره.



ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط بعد أن حقق فوزاً علي الزرقا بهدفين مقابل هدف وهزم في أولي مبارياته أمام الأولمبي بهدف نظيف.