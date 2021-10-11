ننشر تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم المؤهلة لكأس العالم 2022

ساعات قليلة وينطلق اللقاء المرتقب بين المنتخبين المصري والليبي، في مواجهات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، التي تعد إحدى القنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.





وستنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين علي ملعب بنغازي بليبيا في مواجهة الإياب، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت ليبيا.





ومع كثرة البحث عن تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا، تستعرض لكم خلال السطور التالية تردد القناة فيما يلي:





تردد قناة 5 ssc الناقلة لمباراة مصر وليبيا





القمر الصناعي: عرب سات





التردد:11747





معدل الترميز: 27500





معدل الاستقطاب: (V)





معامل الخطأ: 4/3



