موسيماني يُحدد بدلاء أفشة أمام الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

يفاضل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين محمد محمود ووليد سليمان لتعويض غياب أفشة أمام بطل النيجر.





تعرف على بديل أفشة أمام بطل النيجر





ويغيب أفشة عن فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقبلة، بسبب حفل زفافه المقرر له غدا الثلاثاء، بعد أن حصل على إذن من بيتسو موسيماني.





وبدأ المدرب الجنوب أفريقي في تجهيز الثنائي محمد محمود ووليد سليمان، على أن يتم الدفع بأحدهما أمام الحرس الوطني في مركز صانع الألعاب تعويضا لغياب أفشة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



