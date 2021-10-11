44 % ارتفاع في صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال 8 أشهر





أعلنت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-أغسطس" من العام الجاري بنحو 44% لتسجل ما قيمته 1.262 مليار دولار مقابل 877 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وقالت لويس، إن صادرات القطاع خلال شهر أغسطس الماضي، ارتفعت بنحو 38% لتبلغ ما قيمته 173 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضحت أن صادرات القطاع إلى"الولايات المتحدة الامريكية" خلال 8 أشهر ارتفعت بنسبة 45% لتسجل 727 مليون دولار مقابل 502 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





كما زادت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى "دول أوروبا" بنحو 15% لتسجل ما قيمته 282 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار،وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى "الدول العربية" ارتفاعا بنحو 265% لتسجل ما قيمته 167 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار، كما زادت الصادرات إلى "الدول الإفريقية" بنحو 69% لتسجل ماقيمته 1.5 مليون دولار مقابل 901 ألف دولار، وبلغت صادرات الملابس لباقي دول العالم نحو 85 مليون دولار مقارنة بنحو 83 مليون دولار بزيادة قدرها 2%.





وحول أهم الدول الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية أوضحت لويس أن "الولايات المتحدة الأمريكية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 727 مليون دولار، تلتها"ألمانيا الاتحادية" والتي زادت نسبة الصادرات إليها بنحو 19% لتسجل ما قيمته 69 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت"أسبانيا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بنحو 73 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 38%، تلتها "الإمارات العربية المتحدة" في المرتبة الرابعة بما قيمه 56 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار بزيادة بلغت 623%، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى "بريطانيا وشمال أيرلندا" بنسبة 13% ليبلغ ماقيمته 40 مليون دولار مقارنة بنحو 35 مليون دولار.





كما زادت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى"المملكة العربية السعودية" خلال 8 أشهر بنحو76% ليسجل ما قيمته 31 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار . واحتلت "إيطاليا "المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للملابس المصرية الجاهزة بما قيمته 28 مليون دولار مقارنة بـ 32 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 15%.





فيما ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى "ليبيا" بنسبة 431% ليبلغ ما قيمته 24 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار،واحتلت"هولندا" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للملابس المصرية بنحو 19 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5%، تلتها"بلجيكا" والتي تراجعت الصادرات لها بنحو 8% لتسجل ما قيمته 15 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار، تلتها في المرتبة الحادية عشرة "كندا"والتي زادت الصادرات إليها بنحو 17% لتسجل ما قيمته 14 مليون دولار مقارنة بنحو 12 مليون دولار، تلتها "فرنسا" بنحو 14 مليون دولار مقارنة بنحو 17 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 18%،وزادت الصادرات إلى "اليمن" بنحو 133 % لتسجل ما قيمته 7 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار، كما زادت إلى السودان بنحو 600% لتسجل 7 ملايين دولار مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة حسب درجة التصنيع خلال 8 أشهر، قالت لويس إن صادرات المصنرات ارتفعت بنحو 47% لتسجل 419 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار،حيث بلغت صادرات"تي شيرت-بولوشيرت" نحو 292 مليون دولار فيما بلغت صادرات "الأردية الرياضية" نحو 18 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من"البنطلونات" نحو 44 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "الملابس الداخلية" نحو 20 مليون دولار، و"ملابس الأطفال" نحو 14 مليون دولار، وسجلت صادرات"الجاكيتات والبليزرات" ما قيمته 13 مليون دولار، فيما بلغت صادرات "الجوارب والقفازات" نحو 5 ملايين دولار،و"القمصان والبلوزات" ما قيمته 3 ملايين دولار.





وبلغت صادرات "المعاطف والسترات الواقية من الريح والمطر" ما قيمته 3 ملايين دولار، فيما سجلت صادرات الفساتين والتنانير والجيبات نحو مليوني دولار، وبلغت صادرات" المعاطف للصبية من الألياف التركيبية أو الاصطناعية" ما قيمته 62 ألف دولار.





كما زادت صادرات "غير المصنرات" بنحو 43% لتسجل 843 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار، حيث بلغت صادرات "البنطلونات" نحو 375 مليون دولار، كما بلغت صادرات"الأردية الرياضية" نحو 112 مليون دولار، وسجلت صادرات"البدل والأطقم انسامبلات" ما قيمته 96 مليون دولار، وبلغت صادرات"القمصان والبلوزات" بنحو 118 مليون دولار،كما بلغت صادرات "الجاكيتات والبليزرات" نحو 9 ملايين دولار، و"ملابس الأطفال" بنحو 24 مليون دولار، وصادرات"مناديل الجيب،والشلات وأوشحة ولفاعات عنق، ومناديل رأس وبراقع" ما قيمته 76 مليون دولار، وسجلت صادرات"القبعات وأغطية الرأس غير الواقية" نحو 56 ألف دولار.





وحول خطة المجلس خلال الفترة المقبلة قالت لويس نستهدف التركيز على التوسع في السوق الإفريقية، مشيرة إلى أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وذلك للاستفادة من تواجدهم في 22 دولة إفريقية ومن خلال مكاتبهم البدء في التعاون مع وكلاء لتصدير الملابس المصرية، كما أنه سيتم التعاون مع المنصة التجارة الإلكترونية"علي بابا" للترويج للملابس المصرية.