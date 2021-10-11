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سر تعطل مفاوضات التجديد بين موسيماني والأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:28 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن أسباب تعطل المفاوضات بين النادي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن استمرار موسيماني داخل التتش فترة أخرى.

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن ما أثار غضب إدارة الأهلي، هو استشعار محمود الخطيب رئيس النادي، وجود لهجة تهديد من المدير الفني.

 

وتابع: "الخطيب ومسؤولو الأهلي، شعروا بلهجة تهديد من موسيماني بالرحيل حال عدم الموافقة على طلباته خاصةً أنه يمتلك عروض قوية، وهو ما جعل الأمور لم تُحسم بعد".

 

وأضاف: "موسيماني سوف يدفع 4 شهور قيمة الشرط الجزائي حال رحيله عن الأهلي وهو حوالي 440 ألف دولار، أو التوصل لاتفاق بشأن بقائه خلال الأيام القليلة المقبلة".

 

ويستعد المارد الأحمر في الوقت الحالي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، في المباراة المقرر لها خارج الديار يوم 16 أكتوبر الجاري.

 

الكلمات المفتاحية

موسيماني كورة رياضة الفجر الخطيب أخبار الاهلي

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