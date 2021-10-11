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آخر تطورات تجديد عقد بيدري مع برشلونة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 05:31 م
بيدري
بيدري
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني بيدري جونزاليس نجم برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة سيعلن عن تجديد عقد النجم الإسباني في الأسبوع الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني سيوقع عقد مع بيدري لمدة 5 مواسم ليستمر في صفوفه حتى عام 2026.

وظهر بيدري للمرة الأولى مع برشلونة مع بداية الموسم الماضي، حيث أصبح أحد أهم لاعبي الفريق بسرعة رغم صغر سنه (18 عاما)، كما تألق مع منتخب إسبانيا الذي بلغ نصف نهائي يورو 2020، والمنتخب الأولمبي الإسباني الحائز على فضية طوكيو.

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لابورتا بيدري برشلونة

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