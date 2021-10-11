ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة





ذكرت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، أن الميناء شهد تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3835 شاحنة خلال ال`24 ساعة الماضية. وأوضح المركز الإعلامى للهيئة - فى بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و369 طن بضائع شملت 100 طن فوسفات و1199 طن أسمنت و4800 طن مولاس و7 آلاف طن يوريا و1270 طن نترات، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و250 طنا شملت 30 ألفا و340 طن قمح و665 طن أبلاكاش و4505 أطنان كلوريد ايثيلين و2450 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي 740 طنا.





وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 674 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وبصل وسمسم وفول وفول سودانى وكراوية وينسون وزيتون وشمر) وفاكهة (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وبلجيكا ومالطا وسلوفينيا وإنجلترا وهولندا وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا، فيما بلغت حاويات الوارد 574 حاوية مكافئة والترانزيت 1216 حاوية مكافئة.





وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 130 ألفا و781 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 152 ألفا و394 طنا .