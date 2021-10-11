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"المستحيل هو عدوي الوحيد".. محمد رمضان عبر إنستجرام

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:05 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار أشرف داود
نشر الفنان محمد رمضان صور بأحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رمضان" وهو يرتدي هوديز باللون الموف، وشورت باللون الموف، ونظارة شمس باللون الأسود،وعلق على الصورة قائلًا:" المستحيل هو عدوي الوحيد" مما تفاعل الجمهور مع الصورة.

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة

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