أول تعليق من حمو بيكا عقب تعديه على أحد الأشخاص

آثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل عقب تعديه على أحد الأشخاص في محطة بنزين مما أدى لإصدار قرار بضبطه وإحضاره إلا أنه خرج بكفالة.



و علق حمو بيكا على هذا الحادث من خلال فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الكلام اللي سمعتوه عني ده مش صحيح، وأنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله وللوطن وأنا هتخانق معاه".



وتابع: "كان في استفزاز وشتيمة منه وتجاوز، ولكن عادي الله يسهل له حاله والحمد لله على اللي حصل وده درس الواحد يتعلم منه".



وكانت أخر اعمال بيكا، أغنية رجعنا نشوط وشارك فيها نور التوت، وأغنية كرهت الناس وشاركت فيها سلمي عادل، مودي أمين توزيع مصطفي السيسي.

