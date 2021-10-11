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أسعار النفط تواصل الارتفاع والخام الأمريكي عند أعلى مستوياته منذ 2014

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود في وقت تحاول الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

صعد خام برنت 81 سنتا بما يعادل 1% إلى 83.20 دولار للبرميل صباحاً، بعد أن ارتفع بنحو 4% الأسبوع الماضي.

وزاد الخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.5% إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وكان الخام الأمريكي قد زاد 4.6% حتى يوم الجمعة.

وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع متتالية وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.

كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

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