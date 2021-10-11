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عضو"صحة النواب": الجرعة الثالثة تهدف لزيادة المناعة لدى متلقي اللقاح

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:05 م
النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
إيمان أسامة
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تسير وفقًا لبروتوكولات عالمية وهناك اتجاه يميل ناحية الجرعة الثالثة ولكنها ترى أن بالأولي توفير اللقاح لجميع المصريين والعمل علي هذه الخطة بحيث كل مواطن مصري يكون تلقي جرعتين من اللقاح.

وأضافت "سعيد" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن تلقي جرعتين من اللقاح هو الإتجاه الأقوي لوزارة الصحة المصرية وهذا لا يمنع مواكبة الوزارة لأي مستجدات بهذا الصدد، مشيرة إلى أن مصر لديها القدرة بذلك خاصة بعد توطين تصنيع اللقاح فبات الأمر إرادة مصرية فقط.

وأكدت عضو صحة النواب، أن الجرعة الثالثة تهدف إلى زيادة المناعة لدى متلقي اللقاح ولا سيما أن الفيروس كثير التحور وهذا يجعل صناعة اللقاح دائمًا في بحث وتطور مستمر لمواكبة التحور في الفيروس من فترة لأخرى حتي لا يفقد اللقاح وظيفته.

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صحة النواب النائبة إيرين سعيد الجرعة الثالثة من اللقاح

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