استجابة لما نشره "الفجر".. تعليم البحر الأحمر تقرر العمل بنظام الفترتين بالمدارس (صور ومستندات)

اجتمع محمد إبراهيم مدير الإدارة التعليمية بمدينة الغردقة، اليوم بجميع مديرى المدارس على مستوى الإدارة التعليمية، وذلك من أجل مناقشة جميع الأوضاع المتعلقة بالعملية التعليمية ، وبعض المشكلات التي ظهرت مع انطلاق العام الدراسى الجديد.



وتناول الاجتماع مشكلات الكثافة الطلابية التي شهدتها بعض مدارس الغردقة، وتناول الاجتماع العديد من الأفكار، وانتهى بتشغيل جميع المدارس التى شهدت كثافة طلابية عالية بنظام الفترتين وذلك لتفادي حدوث أي مشكلات وحفاظًا على صحة الطلاب.



وأكد مصدر مسئول أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بتعزيز بعض البنود المالية، وذلك لسد عجز المعلمين والتعاقد مع المعلمين وأيضا فتح باب التطوع، لافتًا أن هناك اهتمام كبير بجميع الأوضاع المتعلقة بالعملية التعليمية.



مؤكدًا أن تنفيذ العمل بنظام الفترتين للمدارس التى بها كثافة عالية بدأ من الأسبوع المقبل، وذلك لإعطاء فرصة للتنبيه على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.



وجاءت أسماء المدارس التى ستعمل بنظام الفترتين كالتالي:-



مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي، مدرسة الأمل ب، مدرسة الزعيم مصطفى كامل، مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، مدرسة الحرية للتعليم الأساسي، مدرسة الغردقة ب، مدرسة الصناعية بنات، مدرسة البحر الأحمر ب، مدرسة الجوهرة الرسمية لغات، مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي، مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات، مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة التقوى، مدرسة شدوان للتعليم الأساسي، مدرسة حسن كامل العسكرية، مدرسة أسماء بنت أبي بكر، مدرسة إبراهيم الجعفري، مدرسة سعد زغلول، مدرسة الشهيد طيار محمود فؤاد، مدرسة طه حسين ب.



وكانت رصدت بوابة الفجر الإخبارية استغاثة أولياء الأمور بسبب ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس بمدينة الغردقة.





أولياء الأمور بالغردقة يستغيثون بسبب الكثافات العالية ببعض المدارس



حالة من الغضب سادت بين بعض أولياء الأمور بمدينة الغردقة بسبب زيادة الكثافة الطلابية التي شهدتها بعض مدارس الغردقة مع انطلاق العام الدراسى الجديد أمس.



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، العديد من الاستغاثات لمسؤولي التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بسرعة التحرك ووضع حلول سريعة لهذه المشكلة خاصةً في ظل وباء كورونا، مطالبين وجود حلول.



وقال "محمد. أ"، ولى أمر أحد التلاميذ بمدرسة وسط مدينة الغردقة: "هناك كارثة حقيقية ظهرت في أول أيام العام الدراسى الجديد، وهى الكثافة العالية التي شهدتها المدرسة والعديد من المدارس الأخرى"، مطالبا بسرعة التحرك قبل أن يكون هناك كارثة.



فيما أكد "محمود. ب"، أحد أولياء الأمور في ذات المدرسة: "شاهدنا أمس كثافة عالية لأول مرة تحدث في المدرسة، خاصةً وهناك وباء كورونا المنتشر"، مطالبا المسؤولين بضرورة التحرك قبل أن يكون هناك كوارث كبرى لأ يحمد عقباه.





وأكد "عماد. ف"، ولى أمر تلميذة فى مدرسة بالأحياء شمال مدينة الغردقة، أن مدارس الغردقة بها كثافة عالية لأول مرة تشهدها مدينة الغردقة، قائلا: "لابد أن يكون هناك حلول سريعة لهذه الظاهرة لتفادي حدوث مشاكل لا يحمد عقباه"، لافتًا هناك حلول من ضمنها قرارات وزير التربية والتعليم بعمل فترة مسائية للمدارس التى بها كثافة عالية.



وتواصلت بوابة الفجر مع كمال سليمان رئيس مجلس الأمناء والآباء بالبحر الأحمر، الذى أكد أنه تدخل مع مسؤولى التربية والتعليم لحل هذه المشاكل التي ظهرت في أول أيام العام الدراسى الجديد.



وأشار "سليمان"، إلى أنه تم حصر جميع المشاكل التي ظهرت في أول أيام العام الدراسى الجديد، مؤكدا أنه تم تدارك الأمر وسيتم العمل بنظام الفترتين للمدارس التى بها كثافة عالية، مطالبا جميع أولياء الأمور بعدم القلق والتوتر جميع هذه الأمور مأخوذة بعين الإعتبار ولا داعٍ للقلق.



وفى سياق آخر أكد مصدر مسئول بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك اجتماع الساعة الواحدة ظهر اليوم بديوان عام مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع من المؤكد أن يتناول المشكلات التي ظهرت أمس مع إعطاء تعليمات بتطبيق نظام الفترتين للمدارس التى بها كثافة عالية، خاصةً وأن كان هناك مراجعة لجميع الكثافات في مدارس البحر الأحمر.





