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عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:08 م
الزمالك
الزمالك
عادل فايز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم استعدادا لمواجهة توسكر يوم ١٦ من الشهر الجاري بذهاب دور ال٣٢ لدوري أبطال أفريقيا. 

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد 
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما 

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون توسكر الزمالك

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