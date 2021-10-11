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موانىء البحر الأحمر تتداول 328 شاحنة و4300 طن بضائع عامة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة شملت 328 شاحنة و4300 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي - أن حركة الواردات شملت 100 طن بضائع و109 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 4200 طن بضائع و219 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة" وغادرته السفينتان "أمل" و"الحرية"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"عمان" واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "الحاجة زينب".

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