لعدم تواجدهم .. إحالة مدير مركز شباب نجير في الدقهلية والعاملين بالفترة المسائية للتحقيق

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس مساء اليوم الإثنين بالمرور على مركز شباب قرية نجير.



وأثناء المرور تبين عدم تواجد مدير مركز الشباب أو أي من العاملين بالفترة المسائية وقرر احالتهم للتحقيق برفع مذكرة لمدير إدارة الشباب والرياضة بدكرنس.



وتفقد سعد مركز الشباب وتبين تدني مستوى النظافة وسوء حالة المكان الأمر الذي يستلزم إحالة المسئولين للتحقيق.



وأكد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس على أهمية الإهتمام بمراكز الشباب التي تضم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتي يتردد عليها الشباب للاستفادة من تلك الأنشطة.



وفي سياق آخر قام نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بالمرور على قرى الوحدة المحلية شملت نجير وكفر الزهايرة وكفر ابو ناصر وقام بفحص عدد من حالات البناء للتأكد من وجود رخصة بناء،واستمع إلى شكاوي ومطالب عدد من أبناء قرية كفر الزهايرة.



وأوضح سعد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم وحل مشكلاتهم.

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.