Advertisements

توجيه جديد من رئيس الوزراء بشأن تنظيم السوق العقارية في مصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس ائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذي تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل ذات الصلة.

المشروعات التنموية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من ذلك هو مساندة المُطوّر العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

النشاط العقاري

وقال الوزير، الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

مراحل المشروع العقاري

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة هذه الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان السوق العقارية في مصر السوق العقارية اخبار مصر

أخبار تهمك

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مانشستر يونايتد يتعرض لضربة موجعة.. طالع التفاصيل

منذ 41 دقيقة

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 11 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص .. تصريح السفر وراء غياب نجم الزمالك عن مباراة توسكر

منذ 43 دقيقة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مدبولى" يتلقى اقتراحات المطورين العقاريين بشأن تصدير العقار المصرى

مشروع قانون يحمي المواطنين من النصب العقاري

'الجزار': 'مدبولي قالي ستجلس مكاني عندما كان وزيرا للإسكان وانا أستاذا بالجامعة'

عاجل.. رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جدا للدولة

وزير الإسكان يدعو المطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية بمدن الصعيد الجديدة

وزير الإسكان يوضح شروط مبادرة الحكومة للتمويل العقارى للمطوريين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements