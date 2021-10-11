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مانشستر يونايتد يتعرض لضربة موجعة.. طالع التفاصيل

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:30 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات

 

تسببت إصابة اللاعب رافائيل فاران في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمس الأحد بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في قلق كبير داخل جدران نادي مانشستر يونايتد نظراً لأنه بإصابة المدافع الفرنسي، يفتقد النادي الإنجليزي خدمات قلبي الدفاع الأساسيين به.

 

وفي انتظار تقييم إصابة المدافع الفرنسي، قد يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة دون مدافعيه الأساسيين، حيث سيغيب هاري ماغواير أيضاً للإصابة.

 

وسيعود فاران إلى مانشستر هذا الأسبوع، حيث سيتم تحديد مدى إصابته، قبل أسبوع حاسم لكتيبة أولي جونار سولشاير، التي ستواجه ليستر سيتي وأتالانتا وليفربول في غضون 8 أيام.

 

يشار إلى أن فاران، الذي انتقل إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف مقابل نحو 50 مليون يورو قادماً من ريال مدريد، غادر ملعب المباراة التي خسرها منتخب (لاروخا) أمام الديوك الفرنسية بهدفين لهدف، في الدقيقة 43.

 

 

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري الأمم الأوروبية مانشستر يونايتد فرنسا واسبانيا دوري الأمم الاوروبية

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