رد مفحم من رمضان عبدالمعز على منكري السنة النبوية (فيديو)

رد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على منكرى السنة النبوية الشريفة، قائلا: "أنا لا احب أن أسيء لأحد، لكن بعد ١٤ قرن، يطلع شخص يقولك متكلمنيش عن السنة، استغفر الله العظيم، سنة النبى دى تاج على رؤوسنا، حد يجرأ يتنقل من السنة، ويستهين بها ".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "سيدنا النبى حبيب ربنا، اللى هيسجد تحت العرش، ويقول يا رب أسألك أمتى أمتى، وربنا يقول له ارفع راسك، اشفع تشف، وتيجى تقول لواحد قال رسول الله، يقول لك لا وينكر أحاديث النبي الكريم".



واوضح: "والله العظيم احنا فى اخر الزمان، الحضارة والتقدم سنة سيدنا النبى، ويطلع شخص يقولك عاوزين ترجعونا للوراء، والله نقول احنا ملناش الا سيدنا النبى، واحنا رايحين لربنا يوم القيامة بمحبتك لسيدنا النبى".



