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اجتماع طارئ وتهديدات.. قوى شيعية في العراق تتوعد باتخاذ موقف من العملية الانتخابية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات

أفاد شبكة "روسيا اليوم، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوى شيعية ستعقد اجتماعا طارئا، فيما هددت باتخاذ موقف من العملية الانتخابية.

 

وذكرت الشبكة، أن قوى شيعية وأغلبها من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، اجتمعت مساء اليوم في بغداد، ودعت قوى أخرى لعقد اجتماع طارئ بشأن نتائج الانتخابات.

 

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نتائج تحالف "الفتح" "غير مرضية" ولم يحقق حتى الآن النتائج التي كان يتوقعها.

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