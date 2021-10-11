عزة مصطفى عن ميكروباص الساحل: أتمنى أن يكون البلاغ كاذبا (فيديو)

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تطورات حادث ميكروباص الساحل، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الواقعة، دون التوصل إلى السيارة أو الضحايا.





وقالت، خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأجهزة لم تتلق أي بلاغ بشأن وجود مفقودين، فضلا عن عدم وجود أي أثر للميكروباص، معربة عن أمنيتها بأن يكون البلاغ كاذب.





ووجهت التحية للأجهزة المعنية لتحركها السريع واستجابتها للبلاغ معلقة: "لا يوجد أي تقاعس والأجهزة تبحث عن الضحايا حتى الآن".



