بالفيديو.. حنان شوقي تهاجم محمد رمضان

تصدرت الفنانة حنان شوقي اليوم الاثنين الموافق الـ11 من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها في برنامجها المذاع عبر فضائية "النهار".





حنان شوقي





وعادت حنان شوقي للواجهة من جديد، عقب غيابها عن الساحة الفنية لفترات طويلة، رغم النجاحات الكبيرة التي قدمتها للتلفزيون المصري، والتي شاركت خلالها نجوم الفن الكبار.





حنان شوقي تهاجم محمد رمضان





وهاجمت حنان شوقي الفنان محمد رمضان، معربةً عن استيائها الشديد من أفعاله، مؤكدة كرهها لها، وأنها لا تريد العمل معه، قائلةً: "من المستحيل أن أشاركه في عمل فني".





حنان شوقي تعود للواجهة





وحلت النجمة حنان شوقي ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، حيث نالت فقرة "اختيار بن نجمين" إعجاب الكثيرين حيث بدت الصراحة الواضحة التي تتمتع بها.





رأي حنان شوقي في محمد رمضان





وفضلت حنان شوقي النجم كريم عبدالعزيز على محمد رمضان مؤكدة أن الأول ممثل كبير على طراز الراحلين أحمد زكي ونور الشريف مضيفةً: "في رمضان شعرت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا.. شعرت أنه شال الوسط الفني على إيده وأن الوسط الفني تقيل".





حنان شوقي تتجاهل محمد رمضان





وأشارت حنان شوقي إلى أنها لا تتابع محمد رمضان ولا تحب متابعته لأنه غير صادق على حد وصفها، متابعة: "لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق".





حنان شوقي تواصل هجومها





وأضافت حنان شوقي في هجومها على محمد رمضان: "لا أحب البني آدم الذي يجور على حق شخص ويأخذ بند على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان شخص طول الوقت عايش فيه.. ده مش فنان".





حنان شوقي ورأيها في الفن





وتابعت: "الفن أرقى شيء في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو أعطاني ملايين، هو من فعل ذلك بنفسه، صعبان عليا بسبب غروره، أحيانًا المادة حينما تزيد النفس بتلعب مع البني آدم وتبدل صاحبها ينزل يشوف الناس بتقول عليه إيه".







