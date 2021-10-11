Advertisements

بالفيديو.. حنان شوقي تهاجم محمد رمضان

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:34 م
حنان شوقي
حنان شوقي
تصدرت الفنانة حنان شوقي اليوم الاثنين الموافق الـ11 من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها في برنامجها المذاع عبر فضائية "النهار".

حنان شوقي

وعادت حنان شوقي للواجهة من جديد، عقب غيابها عن الساحة الفنية لفترات طويلة، رغم النجاحات الكبيرة التي قدمتها للتلفزيون المصري، والتي شاركت خلالها نجوم الفن الكبار.

حنان شوقي تهاجم محمد رمضان

وهاجمت حنان شوقي الفنان محمد رمضان، معربةً عن استيائها الشديد من أفعاله، مؤكدة كرهها لها، وأنها لا تريد العمل معه، قائلةً: "من المستحيل أن أشاركه في عمل فني".

حنان شوقي تعود للواجهة

وحلت النجمة حنان شوقي ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، حيث نالت فقرة "اختيار بن نجمين" إعجاب الكثيرين حيث بدت الصراحة الواضحة التي تتمتع بها.

رأي حنان شوقي في محمد رمضان

وفضلت حنان شوقي النجم كريم عبدالعزيز على محمد رمضان مؤكدة أن الأول ممثل كبير على طراز الراحلين أحمد زكي ونور الشريف مضيفةً: "في رمضان شعرت أن نور الشريف وأحمد زكي لم يموتوا.. شعرت أنه شال الوسط الفني على إيده وأن الوسط الفني تقيل".

حنان شوقي تتجاهل محمد رمضان

وأشارت حنان شوقي إلى أنها لا تتابع محمد رمضان ولا تحب متابعته لأنه غير صادق على  حد وصفها، متابعة: "لديه كارزما، لأنه طول الوقت بيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق".

حنان شوقي تواصل هجومها

وأضافت حنان شوقي في هجومها على محمد رمضان: "لا أحب البني آدم الذي يجور على حق شخص ويأخذ بند على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم ويضيع كيان شخص طول الوقت عايش فيه.. ده مش فنان".

حنان شوقي ورأيها في الفن

وتابعت: "الفن أرقى شيء في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو أعطاني ملايين، هو من فعل ذلك بنفسه، صعبان عليا بسبب غروره، أحيانًا المادة حينما تزيد النفس بتلعب مع البني آدم وتبدل صاحبها ينزل يشوف الناس بتقول عليه إيه".


الكلمات المفتاحية

علي محمد حنان شوقي ايه النجمة حنان شوقي الفنانة حنان شوقي أكتوبر 2021

أخبار تهمك

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر يونايتد يتعرض لضربة موجعة.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

خاص .. تصريح السفر وراء غياب نجم الزمالك عن مباراة توسكر

منذ ساعة الا ربع

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"أنا مش مغرور".. على طريقة نمبر وان محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حنان شوقي: "مبحبش محمد رمضان ومستحيل أشاركه عمل فني"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements