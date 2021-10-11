مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيا

يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة اليوم ضد ليبيا، تعديلات عن الآخر الأساسي الذي خاض به مباراة الجولة الثالثة، حيث إن كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، يدرس بقوة إجراء بعض التعديلات، أبرزها الاستعانة بأيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح بالجبهة اليسرى، وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلا من أكرم توفيق، وطارق حامد بدلا من عمرو السولية، وأحمد حسن كوكا بدلا من مصطفى محمد، ورمضان صبحي بدلا من عمر مرموش.





وأوضح المصدر أن كيروش يدرس بقوة الدفع بهذه الأسماء، بسبب أرضية ملعب النجيل الصناعي، الذي يستضيف لقاء العودة.





ومن المتوقع أن يلعب المنتخب الوطني مباراة ليبيا بتشكيل مكون من:

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح.



