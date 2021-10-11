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معسكرات تنظيم الإخوان.. ملاذ الإرهاب في ليبيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

 

باتت ليبيا ملاذا آمنا وأرضا خصبة للإرهاب برعاية تنظيم  الإخوان وتركيا، حث أن معسكرات التنظيم كانت قد استقبلت مئات المرتزقة التشاديين، بعدما احتموا بها هربا من ضربات الجيش الليبي، وهو ما يؤكد دور التنظيم في استغلال المرتزقة لتكوين حزام إرهابي يهدد ليبيا ودول جوارها.

 

احتموا عشرات المرتزقة أيضا بقاعدة الوطية الجوية بعدما فروا من معارك في الجنوب الليبي، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

أكدت المصادر أن قطاع الاستخبارات الليبية يرصد احتماء المرتزقة التشاديين في معسكرات الإخوان والوطية.

 

أطلق الجيش الليبي الشهر الماضي عملية ضد المرتزقة التشاديين أسقط فيها أكثر من200  قتيل ومئات المصابين.

 

ويبلغ عدد الإرهابيين التشاديين في ليبيا 25 ألفا معظمهم في الجنوب، يستغلهم تنظيم الإخوان في عملياته ضد الجيش الليبي، كما تستغلهم تركيا في منازعة فرنسا نفوذها في بعض دول شمال أفريقيا.

 

حذر المراقبون من تنامي المرتزقة التشاديين في الجنوب الليبي، محذرين من تشكيل حزام إرهابي يصدر الفوضى لدول الساحل.

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مداد نيوز فيديو تنظيم الارهاب الاخوان

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