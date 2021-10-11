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هكذا احتفل أبناء عمرو دياب بعيد ميلاده

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:03 م
عمرو دياب
عمرو دياب
إسراء عبد الفتاح
احتفل أبناء الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ، حيث يوافق اليوم الاثنين 11 أكتوبر، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.


استعانت كنزي عمرو دياب بصور من الذكريات لتهنئة والدها عمرو دياب بعيد ميلاده، عبر خاصية الأستوري، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وشاركت كنزي عمرو دياب، 3 صور مع والدها معبرة عن حبها لها، متنمية له عيد ميلاد سعيد.


أما جنى عمرو دياب، فقد عايدت والدها عمرو دياب، حيث شاركت صورتين له عبر "إنستجرام" معلقة على الأولى، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يابابا بحبك"، والصورة التانية علقت عليها، قائلة: "موهوب جدًا".


من جانبه، لم تشارك نور عمرو دياب، حتى الآن أي صور أو معايدة لوالدها عمرو دياب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.


وفي السياق ذاته، حرص عبدالله عمرو دياب، على تهنئة والده بعسد ميلاده، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شارك عدة صور له من الماضي، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد بابا..أحبك".


يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد حاليًا لطرح أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "أنت الحظ" من ألبوم "عيشني".

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