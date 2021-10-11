Advertisements

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:00 م
موسيماني
موسيماني
محمد زويد
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول مفاوضات التجديد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خلال الفترة المقبلة.

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي
حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن ملف التجديد مع الجنوب إفريقي وصل إلى طريق مسدود خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اشترط الحصول على بند يحمية من الإقالة خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح المصدر، أن هذا البند يتضمن بقاء الجنوب إفريقي حتى أكثر من نصف عقده الجديد مع الأهلي؛ وشدد أن وكيلة المدير الفني أكدت خلال جلستها مع مسؤولي النادي، على أن موسيماني يمتلك عرض كبير من أحد الأندية الخارجية.

وأتم حديثة موضحا: "النادي الأهلي رفض الشروط التي وضعها المدير الفني، وقرر تعليق المفاوضات بالوقت الحالي، على أن يتم عقد جلسة أخرى عقب الانتهاء من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا".

جدير بالذكر أن موسيماني لديه موسم في عقده الحالي وهناك شرط جزائي لمدة 4 أشهر حال فسخ العقد، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موسيماني النادي الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 12 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعة

مانشستر يونايتد يتعرض لضربة موجعة.. طالع التفاصيل

منذ 42 دقيقة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص .. تصريح السفر وراء غياب نجم الزمالك عن مباراة توسكر

منذ ساعة الا ربع

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

آخر تطورات حالة بيتسو موسيماني في الأهلي

عاجل.. موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements