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التخطيط: الدولة تولي مشروعات الصحة والتعليم أهمية كبرى

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد أن الدولة تولي مشروعات الصحة والتعليم أهمية كبرى، مشيرة في الوقت نفسه إلى حرص الوزارة وإيمانها بأهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وتلك التي تم الانتهاء منها بالفعل، خاصة المشروعات التي تخاطب احتياجات المواطنين كمثل تلك التي تتعلق بالصحة أو التعليم.

جاء ذلك في تصريح اليوم، بمناسبة قيام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعتي دمنهور والمصرية اليابانية، ومدينة الأبحاث العلمية لمتابعة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك الجامعات.

وخلال الزيارة، التقى وفد الوزارة بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، حيث تطرق اللقاء لمناقشة احتياجات الجامعة المستقبلية في حدود الموارد المتاحة لها، كما تضمنت الزيارة لقاء الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتتضمن مشروعات جامعة دمنهور: إنشاء مبنى المعامل المركزية بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة التعليمية هذا العام، إلى جانب إنشاء كلية الطب والمستشفى التعليمي بتكلفة 1257 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من ثلاثة مباني تتضمن كلية الطب، المستشفى التعليمي، ملحق المستشفى التعليمي، فضلا عن إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بتكلفة كلية 88 مليون جنيه، وكذا إنشاء مبنى كلية الهندسة بتكلفة كلية 118 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المشروع وجاهز للدخول في الخدمة التعليمية هذا العام.

كما تضمنت مشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء المقر الدائم للجامعة (المرحلة الأولى) ببرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 6.5 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء مباني المرحلة الثالثة للجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بتكلفة 10 مليار جنيه. وشملت مشروعات مدينة الأبحاث العلمية للعلوم والتكنولوجيا: مشروع استكمال مبنى وادى العلوم والتكنولوجيا بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بتكلفة 102 مليون جنيه.

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