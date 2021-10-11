تم اختيار سيرجي ريكارت، الذي عمل على مدار السنوات الـ 18 الماضية في شركة نايكي، لتولي منصب مدير العلامة التجارية لبرشلونة، والذي كان شاغرا منذ أن قرر رئيس النادي خوان لابورتا الاستغناء عن خدمات جيليم جرايل.





ريكارت ينضم إلى برشلونة

وأعلنت منصة '2Playbook' المختصة بأخبار الرياضة ذلك الخبر اليوم الإثنين، كما أوضحت أن أحد الأمور التي رجحت كفة ريكارت هو معرفته بالنادي الكتالوني، لأنه كان لسنوات طويلة حلقة الوصل بين الشركة العالمية و"البارسا".





ومن المنتظر أن تكون الخطوة التالية في الكيان الكتالوني تعيين مدير تجاري جديد بعد أن قرر جوردي كامبس التخلي عن منصبه.





وستكون المرة الرابعة التي يختار فيها برشلونة شخصا لهذا المنصب في عام 2021 بعد استقالة خابيير أسينسي وسينتو أجرم وكامبس.



