Advertisements

FIFATV .. بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم افريقيا على قناة الفيفا | شاهد ماتش مصرو ليبيا لحظة بلحظة من هنا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 06:50 م
بث مباشر مباراة مصر وليبيا
بث مباشر مباراة مصر وليبيا
FIFATV .. بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم افريقيا على قناة الفيفا | شاهد ماتش مصرو ليبيا لحظة بلحظة من هنا

تقدم FIFATV بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم افريقيا، حيث يستعد الجماهير في الوطن العربي والقارة السمراء لمشاهدة مباراة مصر وليبيا اليوم.

ونقدم لكم رابط بث مباشر مباراة مصر وليبيا على قناة الفيفا الرسمية عبر اليوتيوب، حيث تتيح الفيفيا بث مباريات تصفيات كأس العالم بشكل مجاني.


بث مباشر مباراة مصر وليبيا 

يمكنك الدخول على رابط البث المباشرة لمشاهدة مباراة مصر وليبيا المقامة اليوم على ملعب استاد 28 في بن غازي الليبية في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل المنتخب المصري المباراة وهو يسعى لحفظ صدراته في المجموعة والتي يتصدرها برصيد 7 نقاط.

وفي حال فوز المنتخب المصري اليوم سوف يصبح رصيد نقاطه10 نقاط ويحلق بعيدا بالصدراة عن باقي المجموعات.


مشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن

يمكن للجمهور مشاهدة مباراة مصر وليبيا الآن عبر الفيديو الموجود بالأسفل، حيث توفر الفيفا بث مباشر لمباراة مصر وليبيا على إحداى قنواتها على منصات السوشيال ميديا.

اضغط على الرابط التالي (((((((هنا))))))) لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في مبارة العودة من تصفيات كأس العالم 2022.

FIFATV .. بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم افريقيا على قناة الفيفا | شاهد ماتش مصرو ليبيا لحظة بلحظة من هنا

الكلمات المفتاحية

مصر وليبيا اليوم مشاهدة مباراة مصر وليبيا مباراة مصر وليبيا بث ماتش مصر وليبيا ليبيا ضد مصر كاس العالم 2022 شاهد مباراة مصر وليبيا تشكيل منتخب مصر بث مجاني لمشاهدة مباراة مصر ضد ليبيا بث مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر وليبيا

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يتعرض لضربة موجعة.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. محمود طاهر يكشف موقفه النهائي من خوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعة و 21 دقيقة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يأمر برحيل رباعي من صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعة

قنبلة الموسم.. مؤشر قوي يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماتش مصر وليبيا مطلوب على جوجل.. منافسة عربية على صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم 2022

Nile sat.. تردد قناة أون تايم سبورت On time sport الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم افريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

04:55 م

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements