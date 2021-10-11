الكشف عن قائمة الزمالك النهائية في الموسم الجديد

حدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قائمة الفارس الأبيض استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد للموسم 2021/2022.

قائمة الزمالك النهائية في الموسم الجديد

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في مصر يوم 25 من الشهر الجاري وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد توج بلقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي لكنه حرم من القيد في الموسم الجاري، بسبب أزمة توقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات بالكاميرون بعدما تعاقد النادي مع 3 لاعبين وهم: عمر كمال عبدالواحد وحمدي النقاز ومحمد شبانة.

و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه قائمة الزمالك للموسم الجديد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالغني،، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، امام عاشور، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، أيمن حفني، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وعمر السعيد وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

وقيد مسؤولو القلعة البيضاء خمسة لاعبين من مواليد الشباب (21 سنة) وهم: يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وحمزة علاء وأحمد زكي وسيد نيمار، فضلاً عن 6 لاعبين تحت السن.