فينجر مدرب نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

سيتولى الفرنسي أرسين فينغر مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر السعوديين خلال مواجهته لباريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض بحسب ما أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية الأحد.

وسيعود المدرب السابق لأرسنال الإنكليزي بالتالي للتدريب بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف "المدفعجية" في عام 2018، علمًا أنّه يشغل حاليًا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت الشهر الماضي عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/يناير 2022.

ومن المنتظر أن يحضر باريس سان جيرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم الثلاثي المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

من جهته، كان نادي باريس سان جيرمان أعلن عن جولته الشتوية خلال الفترة من 16 إلى 20 كانون الثاني/يناير إلى الدوحة، قبل الانتقال إلى السعودية لخوض المباراة ضد نجوم الهلال والنصر.