Advertisements

متى يبدأ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:28 م
مستشار الرئيس
مستشار الرئيس
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر لديها جرعات كبيرة من لقاحات كورونا، موضحا أنهم يدرسون بدقة وبأسلوب علمي جدوى منح جرعة تنشيطية من اللقاح، وهو أمر لم يطبق بعد في كثير من الدول.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه يعتبر الجرعة التنشيطية بمثابة تطعيم جديد حيث أن فعالية اللقاح تستمر لفترة معينة تتراوح من 6 إلى 9 شهور، ولكن يجب العمل أولا على تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين أولا ثم يتم التفكير في اعطاء جرعة ثالثة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الدول أقرت تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما، ولم يسمح بمنح كل اللقاحات للفئات العمرية الصغيرة، موضحا أنهم يدرسون هذا الملف أيضا.

ونوه بأن تطعيم الأطفال أمر ضروري حيث أن الطفل قد يكون حاملا للعدوى وينقلها لأسرته، مضيفا: "عندما نصل للقناعة الطبية بإمكانية تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما سنبدأ فورا".

الكلمات المفتاحية

مناعة الاطفال مستشار الرئيس تطعيم الاطفال بلقاح كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ ربع ساعة

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

منذ 33 دقيقة

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ 42 دقيقة

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يعلن موعد بدء تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا

شاهد.. مستشار الرئيس يعلن موعد بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا

مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشأن لقاح كورونا (فيديو)

"ذروة الموجة الثانية والفئات المستبعدة من اللقاح".. أبرز تصريحات مستشار الرئيس

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

07:04 م

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements