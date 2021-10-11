متى يبدأ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه يعتبر الجرعة التنشيطية بمثابة تطعيم جديد حيث أن فعالية اللقاح تستمر لفترة معينة تتراوح من 6 إلى 9 شهور، ولكن يجب العمل أولا على تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين أولا ثم يتم التفكير في اعطاء جرعة ثالثة.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الدول أقرت تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما، ولم يسمح بمنح كل اللقاحات للفئات العمرية الصغيرة، موضحا أنهم يدرسون هذا الملف أيضا.



ونوه بأن تطعيم الأطفال أمر ضروري حيث أن الطفل قد يكون حاملا للعدوى وينقلها لأسرته، مضيفا: "عندما نصل للقناعة الطبية بإمكانية تطعيم الفئات الأقل من 18 عاما سنبدأ فورا".



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر لديها جرعات كبيرة من لقاحات كورونا، موضحا أنهم يدرسون بدقة وبأسلوب علمي جدوى منح جرعة تنشيطية من اللقاح، وهو أمر لم يطبق بعد في كثير من الدول.