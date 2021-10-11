في الإمارات.. خطوات الحصول على خاصية سناب شات الجديدة "Here For You" لدعم الصحة النفسية

كشفت شركة سناب بالأمس عن إتاحة خاصية Here For You لدعم الصحة النفسية من خلال تطبيق سناب شات في الإمارات العربية المتحدة.





حيث تمت شراكة بين شركة سنابو مجلس جودة الحياة الرقمية الذي يهدف إلى ضمان تحقيق “مجتمع رقمي آمن وإيجابي”، وتعزيز جودة الحياة الرقمية للأفراد والمجتمع بشكل عام.





خاصية سناب شات الجديدة "Here For You"





وتوفر خاصية Here For You دعم استباقي عبر التطبيق لمستخدمي سناب شات الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية، أو الأشخاص الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يتعاملون معها.





وقد صرحت أمل البلوشي، مدير برنامج جودة الحياة الرقمية بوزارة تنمية المجتمع قائلة: “يسرنا التعاون مع سناب لإطلاق خاصية Here For You في دولة الإمارات، وهي سابقة تقنية تعزز إيجابية المجتمع في نطاق المجتمع والفضاء الافتراضي والسلوك الرقمي الإيجابي".





وتابعت البلوشي: حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهودنا الرامية لتعزيز جودة الحياة الرقمية لدى الأفراد وعلى نطاق المجتمع، بما يتطلبه ذلك من تعزيز الاستخدام الهادف للتكنولوجيا”.





ولفتت إلى أن قيمة وأهمية هذه الشراكة التي تسعى إلى توفير أداة تمكن مستخدمي سناب شات من تحديد بعض المشاكل المرتبطة بصحتهم النفسية التي قد يواجهونها، وتساعدهم بالتالي على معالجتها ليعيشوا بطريقة إيجابية.





وقالت إنه في إطار الشراكة لإطلاق خاصية Here For You، سترتكز هذه الخطوة على 3 حلقات توعوية يتم توفيرها من مجلس جودة الحياة الرقمية، والتي نسعى من خلالها إلى تغطية موضوعات تتصل بتعزيز جودة الحياة في الفضاء الرقمي، والموارد المتعلقة بالخصوصية عبر الإنترنت، ومنع التنمر.





وأتاحت الشركة خاصية Here For You لمستخدمي التطبيق عندما يبحثون عن مصطلحات شائعة مرتبطة بالصحة النفسية، مثل: القلق والاكتئاب والتوتر على سناب شات، وفقًا لما أورده البيان. وقد تم تصميم هذه الموارد لتتم مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء المقربين والعائلة لتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والشدة على حد سواء.





خطوات الحصول على خاصية سناب شات الجديدة "Here For You"





1- حدث تطبيق سناب شات من خلال متجر جةجل بلاي أو أب ستور.





2- يجب أن ترى الكاميرا بعد فتح التطبيق، أما إذا كنت مستخدمًا جديدًا فعليك التسجيل أولًا





3- اضغط على عن زر البحث.





4- ابدأ الكتابة في الخانة المخصصة للبحث. اكتب “Here For You” للعثور على الخاصية ويمكنك والاشتراك بها.