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رئيس جامعة المستقبل: آن الآوان لوجود بديل مصري لمنصات السوشيال ميديا (فيديو)

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:44 م
الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل
الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل
كساب أحمد
قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، إنه بعد توقف منصات فيس بوك وواتساب وإنستجرام لا بد من وجود بديل فعال لهم؛ خاصة وأن الصين وروسيا لديهم بدائل كثيرة لمنصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن مصر لديها من المبدعين والعباقرة الكثير والكثير ويخرجوا في الشركات العالمية ويثبتوا كفاءة عالية، مضيفًا: "آن الآوان للتفكير في بديل مصري لمنصات السوشيال ميديا".

وأضاف "سرحان"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه من غير المعقول أن يكون كل شىء عبر السوشيال ميديا إلى جانب توجيه الرأي العام من خلاله؛ لذا يجب أن يكون الشخص منضبط إلى أقصى درجة حتى إذا ما ظهر شىء لا يوجد أي لوم عليه، وأن يكون كل تصرفاتي عقلانية وسيكون كل شىء على أفضل حال.

وتابع: "هناك جامعات تضع برامج ومناهج لدراسة "سيبرسكيورتي" خاصة وأن السوشيال ميديا جاءت في زمن قريب لأننا نحتاج طفرة في هذا الموضوع بشكل فعال؛ خاصة وأن الـ"سيبرسكيورتي والاتاكس" هو مستقبل التكنولوجيا فى مصر خلال الفترة القادمة؛ حيث أن المشكلة الأساسية تنحصر فى الشبكات الكبرى".

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جامعة المستقبل السوشيال ميديا الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل اخبار مصر

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