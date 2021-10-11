مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود نقص في الأكسجين والمستلزمات الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة عملت على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا، مع السعي لتصنيع اللقاحات محليا، معلقا: "الحمد لله عندنا احتياطي قوي من اللقاحات".



ونفى "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، كل ما يتردد بشأن وجود نقص في أدوية بروتكولات كورونا، أو الأكسجين، مؤكدا أنها مجرد شائعات، موضحا أن مصر بها 152 شركة أدوية ساهمت بشدة في توفير الأدوية التي نستخدمها في علاج كورونا.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر لم تواجه أي أزمة في توفر الأدوية، ولم نشعر بنقص في المعدات الطبية أو المستلزمات الطبية أو الأكسجن، منوها بأن السعة الاستعابية في المستشفيات متوفرة.

