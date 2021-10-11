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المصل واللقاح: 80% من أعرض كورونا في الموجة الرابعة بسيطة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:53 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاحات، إن نسبة المضاعفات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، وهذا يرجع إلى حصول قدر كبير من المواطنين على اللقاح، مشيرًا إلى أن الاعراض متفاوتة من أعراض بسيطة إلى أعراض شديدة.

وتابع "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن 80% من أعراض الإصابة بكورونا بسيطة، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على لقاح الانفلونزا خلال الفترة الحالية، وهذا اللقاح متوفر بكميات كبيرة، ولا يوجد أي نسبة عجز في لقاح الإنفلونزا، واعرض هذا اللقاح نادرة للغاية وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة فقط.

وأضاف أن شخص يصاب بارتفاع درجة الحرارة او التهاب الجهاز التنفسي، فعليه أن يتعامل مع هذه الأعراض إلا أن يثبت العكس، معقبًا: "لو كورونا يبقى احنا حمينا الآخرين، ومنعنا نقل العدوى، ولو كانت برد لم نخسر شيء".

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