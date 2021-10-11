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كوت ديفوار تعزز صدارتها بسحق مالاوي في تصفيات المونديال

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 07:57 م
كوت ديفوار
كوت ديفوار
وكالات
عزز منتخب كوت ديفوار صدارته للمجموعة الرابعة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على مضيفه مالاوي 3/0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه منتخب موزمبيق صاحب المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة فقط، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث.

وتقدم ماكس جريدل بالهدف الأول للمنتخب الإيفواري، في الدقيقة 35، قبل أن يضيف إبراهيم سنجره الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيريمي بوجا الهدف الثالث.

الكلمات المفتاحية

مالاوي كوت ديفوار

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