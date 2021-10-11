كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للفراعنة عن تشكيل الفريق أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.





عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





الدفاع : أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح





الوسط : عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد





الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد





وكان منتخب مصر حقق الفوز يوم الجمعة على ليبيا بهدف دون رد وتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بينما المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط فى المركز الثانى



