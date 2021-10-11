تصريح هام لـ مستشار الرئيس بشأن حصول الحوامل على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد ما يمنع السيدات الحوامل أو المرضعات أو من يخططن للحمل من الحصول على أي نوع من أنواع لقاحات كورونا.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه يمكن للحوامل أيضا الحصول على مصل الأنفلونزا، وليس هناك ضرر على الأم أو الجنين، منوها بأن حماية السيدات الحوامل تستوجب حصولهن على لقاح كورونا.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يفضل أن يكون هناك فاصل زمني بين الحصول على لقاح كورونا، ومصل الانفلونزا يصل إلى أسبوعين، ولكن إذا استوجب الأمر الحصول على التطعمين في نفس اليوم فيجب أن يكون كل تطعيم في كتف.

