Advertisements

تصريح هام لـ مستشار الرئيس بشأن حصول الحوامل على لقاح كورونا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:01 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد ما يمنع السيدات الحوامل أو المرضعات أو من يخططن للحمل من الحصول على أي نوع من أنواع لقاحات كورونا.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه يمكن للحوامل أيضا الحصول على مصل الأنفلونزا، وليس هناك ضرر على الأم أو الجنين، منوها بأن حماية السيدات الحوامل تستوجب حصولهن على لقاح كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يفضل أن يكون هناك فاصل زمني بين الحصول على لقاح كورونا، ومصل الانفلونزا يصل إلى أسبوعين، ولكن إذا استوجب الأمر الحصول على التطعمين في نفس اليوم فيجب أن يكون كل تطعيم في كتف.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة عوض تاج الدين حصول الحوامل على لقاح كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن بلاغات التغيب بواقعة غرق ميكروباص الساحل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

منذ 33 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن استمرار موسيماني مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

منذ ربع ساعة

عاجل.. أشرف بن شرقي يفجر أزمة كبرى في الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الجابون تهزم أنجولا وتشعل مجموعة مصر بتصفيات المونديال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشأن لقاح كورونا (فيديو)

تحور فيروس كورونا هيحصل هيحصل.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

توضيح جديد من مستشار الرئيس عن لقاح كورونا

مستشار الرئيس يكشف مصير لقاحات كورونا في مصر.. فيديو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

07:04 م

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

05:37 م

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

08:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements