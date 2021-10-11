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الكشف عن موقف نجم الأهلي من مباراة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:30 م
الاهلي
الاهلي
على خلاف

أصبح فرص مشاركة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الحرس الوطني بمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ضئيلة للغاية.

 

غياب محمود وحيد عن مواجهة الأهلي و بطل النيجر

 

وبدأ محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الأخيرة بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

 

من جانبه أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن محمود وحيد يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للمشاركة في مباريات المارد الأحمر.

 

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى دولة النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري لمواجهة فريق الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

 

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