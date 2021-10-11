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أمن المنوفية يكثف جهوده لفك لغز مقتل سيدة حامل

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:10 م
أرشيفية
أرشيفية
سناء عثمان
يكثف أمن المنوفية جهوده لكشف لغز العثور على سيدة حامل بالشهر الثامن حيث تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يُفيد بتلقية بلاغًا من مستشفى أشمون العام باستقبالها سيدة 32 سنة، حامل بالشهر الثامن جثة هامدة.

والتي عثر عليها خلف مبني قديم مهجور بإحدى قرى مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقلها لمستشفى أشمون العام.

وبالانتقال والكشف المبدئي تبين أنه توجد كدمات على رقبة الفتاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثمان للطب الشرعي بمدينة شبين الكوم للتشريح ومعرفة سبب الوفاة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مديرية امن المنوفية لغز مقتل سيدة حامل

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