Advertisements
بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:08 م
علي نبوي
أعلن كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، تشكيل فريقه لمواجهة
ضيفه مصر بعد قليل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
وشهد تشكيل ليبيا ٤ تغييرات بالنظر للمباراة الأخيرة التي
خاضها أمام مصر بالإسكندرية.
تشكيل ليبيا أمام مصر جاء كالتالي :-
حراسة المرمى: محمد نشنوش
الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- علي سلامة- عبد الله شريف
الوسط: محمد الطبال- معتصم المصراتي- فيصل البدري- مؤيد
اللافي- حمدو الهوني
الهجوم: محمد زعبية.