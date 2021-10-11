بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

أعلن كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مصر بعد قليل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وشهد تشكيل ليبيا ٤ تغييرات بالنظر للمباراة الأخيرة التي خاضها أمام مصر بالإسكندرية.

تشكيل ليبيا أمام مصر جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد نشنوش

الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- علي سلامة- عبد الله شريف

الوسط: محمد الطبال- معتصم المصراتي- فيصل البدري- مؤيد اللافي- حمدو الهوني

الهجوم: محمد زعبية.