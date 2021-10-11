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بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه مصر بعد قليل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

 

وشهد تشكيل ليبيا ٤ تغييرات بالنظر للمباراة الأخيرة التي خاضها أمام مصر بالإسكندرية.

 

تشكيل ليبيا أمام مصر جاء كالتالي :-

 

حراسة المرمى: محمد نشنوش

 

الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- علي سلامة- عبد الله شريف

 

الوسط: محمد الطبال- معتصم المصراتي- فيصل البدري- مؤيد اللافي- حمدو الهوني

 

الهجوم: محمد زعبية.

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