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نجم بايرن ميونخ ينتظم في تدريبات الفريق

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات

عاد كورنتين توليسو إلى التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بعدما تعافى من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، لكن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة أمام باير ليفركوزن الأحد المقبل، في الدوري الألماني "بوندسليغا".

وذكر نادي بايرن اليوم الإثنين، أن توليسو (27 عاماً) كان يخضع للتدريبات بشكل منفرد منذ فترة التوقف الدولي الماضية في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب الإصابة.

ويستضيف ليفركوزن فريق بايرن ميونخ في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة قوية من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتساوى الفريقان مع بعضهما في عدد النقاط.

ويحتمل أن يعتمد المدير الفني لبايرن ميونخ جوليان ناغلسمان، على كريستيان فروشتل وعمر ريتشاردز وميكايل كويزانس ومارك روكا وكينغسلي كومان من الفريق الأول مطلع الأسبوع المقبل في ظل مشاركة عدة لاعبين مع منتخبات بلادهم.

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