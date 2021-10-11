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غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع ماليزيا

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سعادة محمد طارد بن سفيان سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة فرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية ماليزيا الصديقة.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحب المزروعي بالسفير الماليزي، معربا عن تطلع غرفة أبوظبي لتكثيف التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، مؤكدا أن دولة الإمارات عموما، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تعزز جهودها لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، لاسيما وأن اقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نموا على مستوى العالم.

ونوه إلى أهمية أن يتم التنسيق وتنظيم العمل المشترك لإتاحة الفرص المناسبة، وتبادل الأفكار من أجل زيادة حصص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق الماليزية التي تعد نافذة لأسواق منطقة جنوب شرق آسيا المجاورة لماليزيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح إمارة أبوظبي على قطاع الأعمال، خاصة وأنها تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية جذبا للاستثمارات الأجنبية إقليميا ودوليا، بسبب توافر ملامح الاستثمار القوي والمجدي وتوفر التشريعات الملائمة لنموه وممارسته، والمحفزات المساهمة لتعزيز تنافسيته.

وأكد المزروعي حرص غرفة أبوظبي على مضاعفة الجهود لتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الماليزيين وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في ماليزيا.

من جانبه أبدى سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة سعادته بزيارة غرفة أبوظبي، مؤكدا على اهتمام بيئة الأعمال في بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والرغبة في التنسيق لتبادل الزيارات بين رواد الأعمال وتعريفهم بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أن معرض إكسبو 2020 العالمي في دبي، يمثل منصة اقتصادية مباشرة يمكن الاستفادة منها بما يحقق المصالح العامة.

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