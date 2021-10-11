أمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء 12/10/2021

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ11 من أكتوبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس غدا





وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس غدا الثلاثاء تكون حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد.





حالة الطقس غدا على السواحل





وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مشيرةً إلى أن حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.





حالة الطقس وسقوط الأمطار





وأضافت: "تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً".





حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة





وأكدت الأرصاد الجوية أن مناطق متفرقة من شمال الصعيد تشهد يوم غد الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة وتكون رعدية أحيانا.





درجات الحرارة المتوقعة غدا





القاهرة 32 21





الإسكندرية 30 21





شرم الشيخ 36 25





الغردقة 35 25





دمنهور 31 20





سيوة 31 17





أسوان 42 27





قنا 39 23





الأقصر 41 24





سوهاج 36 22











