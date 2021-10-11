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الإمارات تشارك في الملتقى الـ24 للغرفة العربية الألمانية

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
شارك سعادة المهندس عبد الله بن محمد المويجعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، كممثل لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.. في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين للغرفة العربية الألمانية، والذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 حتى 6 أكتوبر الجاري.

حضر الملتقى عدد من رؤساء الغرف العربية والخليجية، إلى جانب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة ألمانيا الاتحادية.

وناقش الملتقى عددا من أبرز القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بسبل التنمية الاقتصادية في الدول خلال مرحلة ما بعد التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19 التي ألمت بالعالم.

وأكد سعادة المهندس عبد الله بن محمد المويجعي، أهمية الملتقى الذي يمثل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر ومناقشة سبل تنشيط التجارة والاقتصاد بين ألمانيا وصناع القرار في الدول العربية ، كما شكل الحدث الإطار المناسب لإقامة شبكات تواصل بين الجانبين الإماراتي والألماني، والعمل على صياغة علاقات تعاون ناجحة بين الشركات العربية والألمانية، في ظل مرحلة التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19 والتي يشهدها العالم حالياً، وتتطلب التركيز من قبل الدول على تقديم الدعم الكبير للقطاعات المتأثرة بالجائحة، وبحث آليات تنشيط قطاعات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

وقال " من خلال مشاركتنا في الملتقى لتمثيل اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، سعينا إلى الاستفادة من الحدث لتوطيد أواصر العلاقات التجارية طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا، وتبادل الخبرات والأفكار في المجالات التي تم التركيز مثل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة ".

وتناول الملتقى عددا من المحاور الرئيسية والتي تضمنت ، التعاون في مجالات الأعمال المتعلقة بالطاقة بين كل من ليبيا وألمانيا، والنقل والخدمات اللوجستية والتكامل بين وسائل النقل البحري والبري والجوي في العالم العربي.. بالإضافة إلى البنية التحية وإعادة التأهيل للمدن لتحويلها إلى مدن ذكية وتحقيق الاستدامة ونظافة البيئة، كمدن مصدر في أبوظبي ومشروع نيوم في السعودية.. إلى جانب الاقتصاد الرقمي وتأثير الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، وسبل نقل الخبرات لتحقيق استدامة الأعمال ونجاح الرقمنة، ومستقبل الاستثمار في الدول العربية وألمانيا.

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