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رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
استقبل المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة بمكتبه، اليوم الإثنين، الدكتور خالد القاضي مؤلف كتاب "الريادة التشريعية للرئيس السيسي"، والذي يتضمن دراسة توثيقية للريادة التشريعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية وحتى إصدار الكتاب، خلال سبع سنوات (2021 - 2014).

كما يحفل الكتاب بشهادات معاصرة لكبار المفكرين والعلماء والمثقفين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.

وقدم رئيس الهيئة تهنئته الخالصة على هذا الإصدار القيم، والذي يعد من أهم الدراسات التوثيقية التشريعية مرجعًا للباحثين، ومصدرًا للقانونيين.

كما أشاد بهذا الجهد المبذول لعرض موضوعاته في صياغة عربية بليغة، ولغة قانونية منضبطة، سواء الأكاديمية منها أو التطبيقية.

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الهيئة الدكتور القاضي بدرع الهيئة تقديرًا له على الكتاب.
 
ومن جانبه شكر الدكتور القاضي تهنئة رئيس قضايا الدولة بالكتاب، وأرجع الفضل فيه لجهود معالي رئيس الهيئة وصفوة من قمم القانون والقضاء والبرلمان لمساهماتهم القيمة بمقالات ودراسات في هذا الكتاب.

وأضاف القاضي في لقائه برئيس الهيئة أن السيسي وهم من دونوا بمداد أقلامهم الوطنية.. رؤىً وأفكار ومقترحات فاعلة في موضوعات الكتاب المتنوعة.

وفي نهاية اللقاء قدم القاضي نسخة فاخرة من الكتاب لرئيس الهيئة داخل علبة قطيفة، تكريما لمعاليه بوصفه أحد ضيوف شرف الكتاب بدراسته عن هيئة قضايا الدولة في عهد فخامة الرئيس السيسي.

فيما أهدى رئيس الهيئة الدكتور القاضي درع الهيئة تقديرًا له على تأليف هذا الكتاب.

حضر اللقاء المستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني لقضايا الدولة، المستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني المشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"
رئيس قضايا الدولة يهدي درع الهيئة لمؤلف كتاب "الريادة التشريعية السيسي"

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كتاب السيسي السيسي الريادة التشريعية اخبار مصر

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