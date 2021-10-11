عاجل.. غواص واقعة ميكروباص الساحل يفجر مفاجأة طلع "فنكوش" (فيديو)

كشف هشام الشوبكي، غواص واقعة ميكروباص الساحل، حقيقة سقوط ميكروباص في النيل، قائلًا: "لا يوجد ميكروباص سقط في النيل وخلافه، الموضوع كله فنكوش، وإنسان مريض عمل بلاغ، ازي 14 واحد سواق وعربية يغرقوا، ومفيش لحد دلوقتي بلاغ يفيد بتغيب أي أحد".



وتابع "الشوبكي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك 5 مراكب إنقاذ نهري قامت بالبحث عن الميكروباص الذي تم الادعاء بسقوطه في النيل، ولم تجد شيء.



ولفت إلى أن الميكروباص إذا سقط فلن يبعد اكثر من 100 متر في اتجاه القناطر الخيرية، وسيكون مقلوب، وعجله لفوق، معقبًا: "أي جهاز على مركب صيد سمك يقدر بحدد مكان المركب.. لازم يتحاكم مقدم البلاغ لأنه عمل ضجة من لا شيء".

