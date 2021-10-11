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غرفة أبوظبي تبحث التعاون التجاري والاقتصادي مع تونس

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر

بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه سعادة المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في البلدين .

حضر اللقاء الذي عقد بمقر غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحّب المزروعي في بداية اللقاء بالسفير التونسي والوفد الدبلوماسي المرافق له معرباً عن تطلعه لتوطيد مجالات التعاون الاقتصادي وتقوية الروابط بين المستثمرين وقطاعات الأعمال في كلا الجانبين.

كما لفت رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى استعداد الغرفة التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، منوهاً إلى المزايا والمحفزات التي توفرها بيئة الأعمال الجاذبة في إمارة أبوظبي، ما جعلها الوجهة الاستثمارية الأمثل في كثير من المؤشرات التنافسية العالمية.

من جانبه، وجَّه السفير التونسي التهنئة لسعادة عبدالله المزروعي بمناسبة تعيينه رئيساً لغرف الإمارات، ورئيساً لمجلس إدارة غرفة أبوظبي، راجياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وبما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.. مشيداً بترحيب الغرفة، واهتمامها بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

كما نوه سعادة السفير إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، والنهوض بحجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تفعيل الشراكات الفاعلة وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وتونس خلال المرحلة المقبلة.

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