4 % نمو متوقع في تجارة البضائع السائبة الجافة بنهاية2021





ناقش مجموعة من كبار مسئولي محطات البضائع السائبة العالمية على مدار ثلاثة أيام في رأس الخيمة آخر التطورات في تكنولوجيا مناولة البضائع السائبة والتوجهات والتطورات البيئية وتلك الخاصة بالصحة والسلامة لسنة 2022 وما بعدها وتوقعات نمو القطاع.





الحدث عقد بشكل يمزج بين الحضور الافتراضي والفعلي في مرافق الاجتماعات والمؤتمرات بمنتجع دبل تري هيلتون في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة وضم عددا من المتحدثين . جاء مكان انعقاد المؤتمر الذي استضافته موانئ رأس الخيمة ونظمته مجموعة محطات البضائع السائبة الجافة "DBTG" وهي جمعية دولية غير ربحية دليلا على الازدهار الذي حققه ميناء صقر الذي يعتبر جزءا من مجموعة موانئ رأس الخيمة بوصفه أكبر ميناء للبضائع السائبة في منطقة الشرق الأوسط بقدرة استيعابية سنوية تبلغ 100 مليون طن وهو يعد اليوم واحداً من أكبر موانئ البضائع السائبة الجافة في العالم وأكثرها تطورا.





ومن المتوقع أن تحقق تجارة البضائع السائبة الجافة المنقولة بحراً نموا عالميا يزيد عن 4% في عام 2021 لتصل إلى 5.39 مليار طن على مدار العام مدعومة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية التي ستستعيد نشاطها عالميا.





وقال روجر كالسكين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة: نجح برنامج المؤتمر في تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتناول المشكلات الفنية ومشكلات السلامة والمشكلات التشغيلية ومشكلات سلاسل التوريد كما كانت الاستدامة من بين الموضوعات الأساسية المطروحة للبحث والنقاش واطلع أعضاء الوفود على العمل الدؤوب الذي تقوم به موانئ البضائع السائبة الجافة في أنحاء العالم بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من حدة التأثيرات البيئية الأخرى عبر مجموعة من التقنيات الجديدة.





ومن جانبه أشار بول غوريس المدير التنفيذي لمجموعة محطات البضائع السائبة الجافة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تلعب دورا مهما ضمن منظومة محطات البضائع السائبة بوصفها محورا رئيسيا لصادرات مواد البناء الخام والفوسفات والأسمدة ونحن سعداء بوجودنا في رأس الخيمة وحصولنا على إمكانية اغتنام بعض الفرص المهمة التي تقدمها هذه المنطقة بشكل مباشر.





واصطحب فريق الإدارة العليا بموانئ رأس الخيمة أعضاء الوفود خلال جولة بميناء صقر تفقدوا خلالها المنشآت الخاصة بعمليات مناولة البضائع السائبة الجافة المصممة حسب المعايير العالمية.