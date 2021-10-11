منى زكي توجه رسالة دعم للفتيات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

نشرت الفنانة منى زكي صورة تحتفل من خلالها باليوم العالمي للفتاة وتوجه لهم رسالة دعم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "زكي" على الصورة قائلة:"مصر فيها حوالي ٢٠ مليون بنت سنهم تحت ۲۰ سنة.. وكل فترة بنسمع عن إنجازات عظيمة لبنت من مصرا اتحدت كل الظروف وكل الإحباطات وأصرت تحقق حلمها وتشرف أهلها وبلدها في.العلم والرياضة والفن كل سنة وهم طيبين وحلوين وأقويا ورافعين راسنا بمناسبة".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال منى ذكي مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

